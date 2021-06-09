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Kadını önce dövdü, sonra intihara kalkıştı - Son Dakika

Kadını önce dövdü, sonra intihara kalkıştı

09.06.2021 12:55
Kadını önce dövdü, sonra intihara kalkıştı, System.String[]

Avcılar'da yabancı uyruklu bir şahıs, aynı evde birlikte yaşadığı yabancı uyruklu adını dövdükten sonra balkondan atlamaya çalıştı.

Avcılar'da yabancı uyruklu bir şahıs, aynı evde birlikte yaşadığı yabancı uyruklu adını dövdükten sonra balkondan atlamaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girip, bıçaklı adamı gözaltına alırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden kadın çığlıkları geldiğini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Çığlıkların yükseldiği eve gelen polis ekipleri, içeri girmek istedi ancak kapı, açılmadı. Polisin geldiğini gören H.İ. isimli şahıs, balkona çıkıp intihara kalkıştı. Bunun üzerine polis ekipleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan balkonun demir parmaklıklarında bacağını sarkan H.İ.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken, bir yandan kapıyı açmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis ekipleri, eli kan içinde kesici aletli olan yabancı uyruklu H.İ. gözaltına aldı. H.İ.'nin darp ettiği ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Sara Sami Al Nasran da kurtarılarak ambulansa teslim edildi.

Öte yandan H.İ.'in elindeki kesiğin ise, balkon camına yumruk atmasıyla oluştuğu belirlenirken, Al Nasran ise ifadesi alınmak üzere çocuklarıyla birlikte Avcılar Polis Merkezi Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL

Kadını önce dövdü, sonra intihara kalkıştı

Avcılar, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadını önce dövdü, sonra intihara kalkıştı - Son Dakika


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