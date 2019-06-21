Son Dakika Haberleri: Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi
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Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi

6 dakika önce

Aksaray sığınma evine giden kadının ailesi tarafından otobüsten indirilmesi olayıyla ilgili 2'si kadın 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi, System.String[]
Aksaray sığınma evine giden kadının ailesi tarafından otobüsten indirilmesi olayıyla ilgili 2'si kadın 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle dün Mersin'deki sığınma evine gitmek isteyen Kadriye S.'nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi tarafından otomobille önü kesilerek durdurulmuş ve kadın saçlarından tutularak otobüsten indirilmişti. Otobüse binen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından darp edilen Kadriye S. daha sonra zorla otobüsten indirilip, dakikalarca saçından tutularak yerde sürüklendi. Ailesi tarafından zorla bindirildiği otomobille kaçırılmak istenen Kadriye S. ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından kurtarıldı. Kadriye S., koruma altına alınırken, 6 kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.Ç., İ.S., H.Ç., S.E., E.E. ve M.Ç. emniyetteki sorgularının ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
Mersin, Aksaray, 3. Sayfa
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