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Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (4)
6 saat önce
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIGaziantep'te, eşi Büşra Ç.'yi sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından 'Darp' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:51 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Gaziantep'te, eşi Büşra Ç.'yi sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından 'Darp' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savunmasında polisteki ifadesini tekrarlayarak pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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