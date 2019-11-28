Son Dakika Haberleri: Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (4)
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Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (4)

6 saat önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIGaziantep'te, eşi Büşra Ç.'yi sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından 'Darp' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (4), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gaziantep'te, eşi Büşra Ç.'yi sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından 'Darp' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savunmasında polisteki ifadesini tekrarlayarak pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gaziantep, Polis, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:51 Kaynak: DHA
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