Kadını Taciz Eden Kişi Vatandaşlar Tarafından Darbedildi - Son Dakika
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Kadını Taciz Eden Kişi Vatandaşlar Tarafından Darbedildi

25.07.2023 00:25

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de Körfez ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredeki vatandaş tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı uzaklaştırdıktan sonra şüpheli gözaltına alındı.

SOKAKTA YÜRÜYEN KADINI TACİZ ETTİ

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, iddiaya göre sokakta yürüyen bir kadını taciz etti. Durum polise haber verildi.

Hem suçlu hem güçlü! Öfkeli kalabalık, tavırlarından rahatsız olduğu tacizciyi tekme tokat dövdü

ARACA BİNMEYİ REDDETTİ

Olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirmeye çalıştığı sırada şüpheli yakınlarını arayacağını söyleyerek araca binmeyi reddetti. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar taciz şüphelisinin tavırlarına sinirlenip saldırdı.

Hem suçlu hem güçlü! Öfkeli kalabalık, tavırlarından rahatsız olduğu tacizciyi tekme tokat dövdü

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Onlarca kişi, şüpheliye tekme ve yumruk vurarak darbetti. Bu sırada polis, havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı. Şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
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Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadını Taciz Eden Kişi Vatandaşlar Tarafından Darbedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadını Taciz Eden Kişi Vatandaşlar Tarafından Darbedildi - Son Dakika
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