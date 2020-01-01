Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti (2) - Son Dakika

Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan kadını takip ederek evinin önünde taciz eden S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan kadını takip ederek evinin önünde taciz eden S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
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