Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti (2) - Son Dakika

Kocaeli 'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan kadını takip ederek evinin önünde taciz eden S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti

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