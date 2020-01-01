Son Dakika › Güncel › Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti (2) - Son Dakika
Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan kadını takip ederek evinin önünde taciz eden S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan kadını takip ederek evinin önünde taciz eden S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı