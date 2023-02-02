Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kadını takip edip rahatsızlık verdiği iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Şahıs önce yere yatırıldı, sonra tekme atılıp yumruklarla dövüldü. Yaşananlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İSTANBUL - Eyüpsultan 'da bir kadını takip ettiği iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bir kadını takip ettiği iddiasıyla yakınları tarafından böyle darp edildi

Kaynak: İHA

Takip ettiği kadının yakınları tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü

Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

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