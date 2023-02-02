Bir kadını takip ettiği iddiasıyla yakınları tarafından böyle darp edildi
İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir kadını takip ettiği iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kadını takip edip rahatsızlık verdiği iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Şahıs önce yere yatırıldı, sonra tekme atılıp yumruklarla dövüldü. Yaşananlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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