Bir kadını takip ettiği iddiasıyla yakınları tarafından böyle darp edildi - Son Dakika
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Bir kadını takip ettiği iddiasıyla yakınları tarafından böyle darp edildi

02.02.2023 19:12

Bir kadını takip ettiği iddiasıyla yakınları tarafından böyle darp edildi Eyüpsultan'da bir kadını takip ettiği iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi.

Bir kadını takip ettiği iddiasıyla yakınları tarafından böyle darp edildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir kadını takip ettiği iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kadını takip edip rahatsızlık verdiği iddia edilen şahıs, kadının yakınları tarafından darp edildi. Şahıs önce yere yatırıldı, sonra tekme atılıp yumruklarla dövüldü. Yaşananlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Eyüpsultan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir kadını takip ettiği iddiasıyla yakınları tarafından böyle darp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir kadını takip ettiği iddiasıyla yakınları tarafından böyle darp edildi - Son Dakika
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