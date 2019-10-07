Son Dakika Haberleri: Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar
Son Dakika 3. Sayfa Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar

Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar

15 dakika önce

Afyonkarahisar'da dün temizlik görevlilerince mesire alanında bulunan cesedin, 6 gündür haber alınamayan 53 yaşındaki Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.

Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar, System.String[]

Afyonkarahisar'da dün temizlik görevlilerince mesire alanında bulunan cesedin, 6 gündür haber alınamayan 53 yaşındaki Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.


Olay, Afyonkarahisar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğluyla birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gelen Huriye Helvacı (53), burada bir süre vakit geçirdi. Ardından Balçıkhisar köyüne giden Helvacı, burada bir gece konakladıktan sonra geçen Çarşamba günü ilçe merkezindeki bir bankadan para çekmek için köyden ayrıldı. İlerleyen saatlerde annesinin geri dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu Ali Helvacı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.


Dün akşam saatlerinde Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçisi, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Temizlik işçisinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri bir kadın cesedi ile karşılaştı.


Cesedin kayıp Huriye Helvacı'ya ait olup olmadığının anlaşılması için otopsi yapıldı. Otopsi sonucu, tanınmaz halde bulunan cesedin Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi. Kadının başına taş vurularak öldürüldüğü öğrenilirken 1 kişi gözaltına alındı.


Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Huriye, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katili hakim karşısına çıkıyor
Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını gözünü kırpmadan öldürdü Müge Anlı'da cinsel içerikli görüntüleri çıkan kadın suskunluğunu bozdu 65 yaşındaki adam, eşinin diyalize gittiği sırada ilişki yaşadığı kadın tarafından dolandırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:02:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadını taşla öldürüp ormana atmışlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]