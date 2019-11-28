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Kadını tekme tokat dövdü: Dehşet anları kamerada

6 saat önce

Gaziantep'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darp edildi. Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı. Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

(Mehmet Bulut/İHA)

Kadını tekme tokat dövdü: Dehşet anları kamerada

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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