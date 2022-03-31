Kadını tekme ve yumrukla darbeden kişi kayınbiraderi çıktı - Son Dakika
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Kadını tekme ve yumrukla darbeden kişi kayınbiraderi çıktı

31.03.2022 12:12
Kadını tekme ve yumrukla darbeden kişi kayınbiraderi çıktı

Adana'da bir kadının tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar cep telefonuna yansırken, genç kadını cezaevindeki kocasını ziyarete gitmediği için kayınbiraderinin dövdüğü ortaya çıktı.

Adana'da bir kadının tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar cep telefonuna yansırken, genç kadını cezaevindeki kocasını ziyarete gitmediği için kayınbiraderinin dövdüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 29 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta bir kadın ve erkek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce erkek arkasını dönüp gitmek istedi, ancak kadın erkeğin arkasından gidip konuşmaya devam etti. Bunun üzerine dönen erkek şahıs, kadına önce tekme atıp daha sonra da yumrukla vurdu. Herkesin gözü önünde olan bu olaya etraftaki 3 kişi müdahale etti. Şahısların araya girmesiyle kavga büyümeden bitti. Taraflar olay yerinden ayrılarak farklı yönlere gitti. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.

CEZAEVİNDEKİ KOCASINI ZİYARET ETMEDİĞİ İÇİN DARP EDİLDİ

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, darp edilen kadına ulaştı. Kadının isminin Tuba Y. (31) olduğu öğrenildi. Genç kadını tekme ve yumruklarla darp eden kişinin ise kayınbiraderi olduğu belirlendi. Kayınbiraderinin genç kadını cezaevindeki kocasını ziyarete gitmediği için darp ettiği öne sürüldü. Genç kadın, kayınbiraderinden şikayetçi olmadı.

(Fatih Keçe-İHA)

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Seyhan, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadını tekme ve yumrukla darbeden kişi kayınbiraderi çıktı - Son Dakika


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