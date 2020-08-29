Kadını, tüfekli eşinden kurtaran oto yıkamacıya ödül - Son Dakika

ANKARA'da, S.Ç.'yi (20) elinde tüfek bulunan eşi Ozan Ç.'den kurtaran oto yıkamacı Mesut Ünsal, kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismarı önlemek için kurulan Mavi Kapı Derneği tarafından plaketle ödüllendirildi.

Ozan Ç., şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk edip, boşanma davası açan eşi S.Ç.'nin, geçen 23 Ağustos'ta Keçiören ilçesindeki parkta yürüyüş yaparken önünü kesti. Elinde kılıfından çıkarmadığı tüfek bulunan Ozan Ç., görüşme talebini reddeden eşini saçından tutup sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Olayı gören caddedeki oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, araya girip, Ozan Ç.'ye müdahale etti. Ünsal, kadını kurtarıp, Ozan Ç.'yi uzaklaştırdı. Olaydan sonra kaçan Ozan Ç., daha sonra polis tarafından gözlatına alınıp, tutuklandı.

MESUT ÜNAL'A ÖDÜL

Ankara'da kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismarı önlemek için tamamı erkek üyelerden kurulan Mavi Kapı Derneği, S.Ç.'yi elinde tüfek bulunan eşi Ozan Ç.'den kurtaran oto yıkamacı Mesut Ünsal'ı ödüllendirdi. Yapılan törende Dernek Başkanı Ozan Canyurt, Mesut Ünsal'a plaket vererek teşekkür etti. Canyurt, "Kendisi birçok insanın duyarsız kaldığı bir konuda yüreğini ortaya koyarak bütün Türkiye'yi mutlu etti. Adı gibi bizleri mesut etti. Yapmış olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı dernek olarak kendisine plaket hediye etmek istedik. İyi ki varsın" dedi. Mesut Ünsal ise, hediyeden dolayı teşekkür etti.