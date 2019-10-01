Son Dakika Haberleri: Kadının 2020’deki gündemi Bursa’da tartışılacak
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Kadının 2020’deki gündemi Bursa’da tartışılacak

32 dakika önce

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kadının 2020’deki gündemi Bursa’da tartışılacak, System.String[]

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Avukat Oya Eroğlu'nun yürüttüğü BUİKAD, alanında uzman konuşmacıların yer alacağı programda '2020'de Kadının Gündemi' konusunu ele alacak.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:26 
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