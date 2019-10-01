Kadının 2020’deki gündemi Bursa’da tartışılacak

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Avukat Oya Eroğlu'nun yürüttüğü BUİKAD, alanında uzman konuşmacıların yer alacağı programda '2020'de Kadının Gündemi' konusunu ele alacak.