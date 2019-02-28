Son Dakika Haberleri: Kadının Altınlarını Gasbeden Şüpheli Operasyonla Yakalandı

Kadının Altınlarını Gasbeden Şüpheli Operasyonla Yakalandı

23 dakika önce

GAZİANTEP'te polisi, bir kadını gasbederek, 10 altın bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve 1 kolye alıp, kaçan M.G.'yi operasyonla yakalandı.

Kadının Altınlarını Gasbeden Şüpheli Operasyonla Yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'te polisi, bir kadını gasbederek, 10 altın bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve 1 kolye alıp, kaçan M.G.'yi operasyonla yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adı açıklanmayan bir kadının gasbedilmesi üzerine harekete geçti. Kadından 10 altın bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve 1 kolye alıp kaçan gapçının bölgedeki güvenlik kameralarından M.G. olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonada gasbedilen altınlar da ele geçirildi. M.G. gözaltına alınırken, altınlar sahibine teslim edildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:56 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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