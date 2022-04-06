Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı - Son Dakika
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Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı

06.04.2022 15:47
Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde F.A., kaldırımda yürüyen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde F.A., kaldırımda yürüyen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan F.A. mahkemece serbest bırakıldı.

Kızıltepe'de telefonla konuşuyor gibi kaldırımda yürüyen kişi, karşısında gelen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Z.T., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. F.A., düzenlenen operasyonla Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı
Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı
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Kızıltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı - Son Dakika


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