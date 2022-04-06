KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI - Son Dakika
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KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI

06.04.2022 16:33

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde F.A., kaldırımda yürüyen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde F.A., kaldırımda yürüyen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan F.A. mahkemece serbest bırakıldı.

Kızıltepe'de telefonla konuşuyor gibi kaldırımda yürüyen kişi, karşısında gelen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Z.T., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. F.A., düzenlenen operasyonla Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI
KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI
KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI

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Kızıltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ÇALDI; SERBEST KALDI - Son Dakika


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