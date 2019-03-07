Son Dakika Haberleri: Kadının çalışma hayatındaki yeri masaya yatırıldı

Kadının çalışma hayatındaki yeri masaya yatırıldı

18 dakika önce

Marmara Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezi tarafından "Türkiye ve Dünyada Kadın İşgücü ve İstihdamı" konulu panel düzenlendi.

Kadının çalışma hayatındaki yeri masaya yatırıldı, System.String[]
Marmara Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezi tarafından "Türkiye ve Dünyada Kadın İşgücü ve İstihdamı" konulu panel düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:45 

Ekonomi
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