Kadının çalışma hayatındaki yeri masaya yatırıldı
18 dakika önce
Marmara Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezi tarafından "Türkiye ve Dünyada Kadın İşgücü ve İstihdamı" konulu panel düzenlendi.
Marmara Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezi tarafından "Türkiye
ve Dünyada Kadın İşgücü ve İstihdamı" konulu panel düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:45
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