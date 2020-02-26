Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı - Son Dakika

Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı

6 saat önce

Yolda yürüyen kadının çantasını almaya çalışırken güvenlik kamerası kayıtları Zanlıların adliyeye sevki DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadını bıçakla tehdit ederek çantasını gasbettiği belirlenen zanlı, iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

Yolda yürüyen kadının çantasını almaya çalışırken güvenlik kamerası kayıtları

Zanlıların adliyeye sevki DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadını bıçakla tehdit ederek çantasını gasbettiği belirlenen zanlı, iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında!
Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:54:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]