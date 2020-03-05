Kadının cep telefonunu böyle çaldı - Son Dakika
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Kadının cep telefonunu böyle çaldı

6 saat önce

Adana'da denetimli serbestlik yasası kapsamında cezaevinden çıkan bir kişinin otobüse binen bir kadının montunun cebinden cep telefonunu çalma anı saniye saniye görüntülendi.

Kadının cep telefonunu böyle çaldı, System.String[]

Adana'da denetimli serbestlik yasası kapsamında cezaevinden çıkan bir kişinin otobüse binen bir kadının montunun cebinden cep telefonunu çalma anı saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yasemin B. (39) toplu taşıma otobüsüne binerken arkasından gelen bir kişi montundaki cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Genç kadın o an bir şey olduğunu fark etti. Ancak sırada olduğu için otobüsü kaçırmaktan korkup biletini basıp otobüse bindikten sonra cebine baktığında cep telefonunun olmadığını fark edip hemen otobüs sürücüsüne giderek durumu anlattı. Otobüs sürücüsü de polise bilgi verdi. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Polis yaptığı incelemede bir kişinin perdeleme yaptığını, arkadan gelen zanlının ise cep telefonunu aldığını saptadı. Polis zanlıların kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini de izledi. Yapılan bu izlemeler sonucunda cep telefonunu alan zanlının birçok suç kaydı bulunan bundan 4 ay önce denetimli serbestlik yasası kapsamında cezaevinden çıkan ve adliyede görevli olan Kenan K. (34) olduğu belirlendi. Polis zanlıyı kısa süre sonra gözaltına aldı. Zanlı yanındaki şahsın isminin "Tavşan" lakaplı biri olduğunu ancak adını bilmediğini söyledi. Zanlı ifadesinde cep telefonunu alıp 50 liraya sattığını söyledi. Polis cep telefonunu satılan yerden alarak sahibine teslim etti. Zanlı ise ifadesi alındıktan sonra gönderildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:58 Kaynak: İHA
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