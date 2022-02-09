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Kadının cep telefonunu çaldı "şeytana uydum" dedi - Son Dakika

Kadının cep telefonunu çaldı "şeytana uydum" dedi

09.02.2022 09:47

Adana'da bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde "şeytana uydum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde meydana geldi. İnönü Caddesinde durakta bekleyen A.Ç. (30), otobüse binmek için hamle yaparken, arkasından yaklaşan bir kişi, genç kadını önce sıkıştırdı, sonra da el çabukluğuyla montunun cebindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şahıs daha sonra toplu taşıma aracından hızla aşağıya inip, olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark eden A.Ç., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda yankesicinin C.A. (35) olduğu tespit edildi.

Zanlı, evine düzenlenen baskında yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen C.A., hakkındaki suçlamaları kabul etti. Olay anında alkollü olduğunu öne süren zanlının, "Alkolün de etkisiyle bir an şeytana uydum, kadının cebindeki telefonu aldım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen C.A., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlının başta 'hırsızlık' olmak üzere 'dolandırıcılık', 'yankesicilik' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 16 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

Kadının cep telefonunu çaldı şeytana uydum dedi
Kadının cep telefonunu çaldı şeytana uydum dedi
Kadının cep telefonunu çaldı şeytana uydum dedi

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Dolandırıcılık, İnönü Caddesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadının cep telefonunu çaldı 'şeytana uydum' dedi - Son Dakika


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