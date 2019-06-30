Son Dakika Haberleri: Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

38 dakika önce

Adana'da genç kadının dolmuşa bindiği sırada cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da genç kadının dolmuşa bindiği sırada cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde evine gitmek için dolmuş bekleyen Havva K'nin (23) yanına bir kişi yaklaştı.
Dolmuşa binmek üzereyken arka cebindeki cep telefonunu alarak uzaklaşan şüpheliyi fark eden genç kadın, peşinden koştuğu zanlıyı yakalayamadı.
Havva K'nin durumu bildirmesiyle Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelinin İslam Ş. (29) olduğunu tespit etti.
Ekiplerce kısa sürede yakalanan şüphelinin "hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yankesicilik ve yağma" gibi suçlardan emniyette kaydının bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Havva K'nin yanına yaklaşan kişi tarafından arka cebindeki cep telefonunun çalınması ve şüphelinin kaçması çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:33 Kaynak: AA
Merkez, Adana, Güncel
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