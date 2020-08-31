Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yaklaşık 4 ay önce tahliye edildiği öğrenilen Hüseyin A. (32), Hürriyet Mahallesi 'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Ergül Ünvar (59), merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir kişi arkasından yaklaştı.

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