Kadının dilini kesti: "İmdat" çığlıklarına koşanlar linç edecekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadının dilini kesti: 'İmdat' çığlıklarına koşanlar linç edecekti - Son Dakika

Kadının dilini kesti: "İmdat" çığlıklarına koşanlar linç edecekti

6 saat önce

Adana'da kadın arkadaşının dilini kesip vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs, vatandaşlar tarafından cipten çıkartılıp linç edilmeye çalışıldı.

Adana'da kadın arkadaşının dilini kesip vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs, vatandaşlar tarafından cipten çıkartılıp linç edilmeye çalışıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Neslihan A. (34) erkek arkadaşı Murat K. (38) ile kendi kullandığı ciple yola çıktı. Murat K. seyir halindeyken Neslihan A.'nın kendisini ve ailesini dolandırdığını ileri sürdü. Kısa sürede arabanın içindeki tartışma kavgaya dönüşünce Murat K. yanında bulunan bıçakla Neslihan A.'ya saldırdı.

Neslihan A. direksiyon başında kendini koruyamayınca cipi yolun ortasında durdurdu. Bu arada, Murat K. genç kadının dilini de kesti. Genç kadın cipin içinden "yardım edin" diye çığlık atınca çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koştu. Kadını bıçakladığını gören vatandaşlar Murat K.'yi arabadan çekip onu darp etmeye başladı. Bazı vatandaşlar da hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada genç kadın kanlar içinde kalmasına rağmen vatandaşlara, "Arkadaşıma vurmayın yeter" diye tepki gösterdi.

Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis Murat K.'yi linç edilmekten kurtardı. Hem zanlı hem de kadın ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının da zanlının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alındı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kadının dilini kesti: İmdat çığlıklarına koşanlar linç edecekti

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü
Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:10 Yemen'in Husi kuşatması altındaki kenti Taiz'de kitap fuarı açıldı - Son Dakika
23:06 Ahır yangınında 240 hayvan telef oldu - Son Dakika
23:06 Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı - Son Dakika
23:04 BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY PARMAKLIKLARINA ÇARPTI - Son Dakika
23:01 Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun - Son Dakika
22:24 Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 23:12:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadının dilini kesti: "İmdat" çığlıklarına koşanlar linç edecekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]