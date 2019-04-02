Son Dakika Haberleri: Kadının Elindeki Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı

Kadının Elindeki Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Adana'da, bir kadının elinden cep telefonunun zorla alıp kaçtığı öne sürülen ve güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Kadının Elindeki Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Adana'da, bir kadının elinden cep telefonunun zorla alıp kaçtığı öne sürülen ve güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşegül B. (22), merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yürüdüğü sırada bir kişi tarafından takip edildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, zanlı, genç kadının arkasından yaklaşıp elindeki cep telefonunu zorla alıp olay yerinden kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlının eşkalini ve kaçış istikametini belirledi.

Ekipler, yaptığı araştırmayla kimliğini tespit ettiği zanlı Burak Can Y'yi (20) evinde yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, olaydan sonra pişmanlık duyduğunu ve cep telefonunu arkadaşına verdiğini söylediği iddia edildi.

Polis ekipleri, telefonu şüphelinin arkadaşından alarak sahibine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:19 Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel
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