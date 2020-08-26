Kadının elinden cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da kapkaç yöntemiyle bir kadının cüzdanını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde F.B. (63) isimli kadının elindeki cüzdanın kimliği belirsiz bir kişi tarafından kapkaç yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin olay yerine yakın bir ikamete girdiğini tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli O.Ş. (24) yakalandı, çevrede yapılan aramalarda çöp konteynerinde bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.