"Kadının Emeği Birliğin Temeli" projesi - Son Dakika

"Kadının Emeği Birliğin Temeli" projesi

15.10.2020 11:43

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan "Kadının emeği birliğin temeli" projesinin kurumlar arası destekleme protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan "Kadının emeği birliğin temeli" projesinin kurumlar arası destekleme protokolü imzalandı.

Bölgesel kalkınma faaliyetleri kapsamında, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin "Kadının Emeği Birliğin Temeli" projesini destekleme protokolü kapsamında Bolu Valiliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ile Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emine Özdoğan ve proje ortağı olan kurumların yetkilileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, çağın en önemli sektörlerinden birisinin turizm olduğuna vurgu yaparak, "Hem Valilik hem de Bolulular olarak Bolu'da turizmin gelişmesini arzulayan ve bunun için gayret eden bir yapı içerisindeyiz. Biz inanıyoruz ki Bolu kısa süre içerisinde turizm noktasında layık olduğu yeri alacaktır." dedi.

Turizm denildiği zaman gezen, gören, yeni lezzetleri tatmak isteyen ve bunun için para harcayan insanların akla geldiğini ifade eden Ümit, "İnsanların gittiği yerlerde görmek istedikleri en önemli unsurlardan bir tanesi de o bölgenin lezzetleri ve o bölgenin özelliğini taşıyan ürünleridir. İlimizin de kendisine has pek çok özellikleri, güzellikleri ve ürünleri var. Bölgeye has ürünlerin üretilmesinde kadınlarımız daha mahir. Bu proje kadınlarımızın maharetlerini ön plana çıkarabilmelerine imkan sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

"Kadının Emeği Birliğin Temeli" projesi hakkında bilgiler veren MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ise, "MARKA olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Sosyal Gelişimi Destek Programına her ilden 3'er proje gönderdik. Bolu'dan da Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin "Kadının Emeği Birliğin Temeli Projesi" destek almaya hak kazanan projeler arasında yer aldı. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 370 bin liradır. Bütçenin 1 milyon 200 bin lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılıksız destek olarak verilecek." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, "Kadının Emeği Birliğin Temeli" projesinin kurumlar arası destekleme sözleşmesi Bolu Valisi Ahmet Ümit ve proje ortağı kurum amirlerince imzalandı.

Mustafa Çöpoğlu, Turizm, Kadın, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kadının Emeği Birliğin Temeli' projesi - Son Dakika

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