/kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında - Son Dakika
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/kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında

05.04.2022 10:57
/kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında

ACİL Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti.

ACİL Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti. Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilirken, bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin bebeği bırakmasının ardından fuhuş yaptığı iddia edildi. Savcılığın talimatı üzerine polis şüpheli anneyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına aldı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

POLİS 'ANNEYİ' BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söylediği iddia edildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINDAPolis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


/kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında
/kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında
/kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında
/kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında
YORUMLAR
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İstanbul, Pendik, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel /kadının fotoğraflarıyla yeniden// Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında - Son Dakika


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