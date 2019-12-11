İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Brezilya İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Konsoloslar Topluluğu (ICC) iş birliğiyle "Kadının Güçlendirilmesi: Diplomasi ve İş Dünyasında Başarı Öyküleri" etkinliği düzenlendi.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, dernek olarak kadın girişimciliğini desteklemek, onların gelişmelerine katkı sağlamak ve statülerini hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlendirmek misyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

Gelecek 10 yıl içerisinde kadınların iş dünyasındaki ve uluslararası diplomasideki statüsünün daha da geliştirileceğini görmek istediklerinin altını çizen Erdem, bunun özellikle uluslararası ilişkiler ve insanlık bağlamında güzel bir kalkınmaya katkıda bulunacağını ifade etti.

Erdem, "Kadınlar kamu alanında, hükümetlerde, diplomaside, ekonomide ve kalkınmada daha öncül roller üstlendiğinde aslında yeni bir çağ bizi bekleyecek. Tabii ki bu rollerde bulunan kadınların etkisiyle dünyanın sorunlarının giderilebileceği umudunu da beraberinde getirmektedir." şeklinde konuştu.

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu ve ICC Başkanı Ivana Zerec de Hırvatistan'ın İstanbul'daki ilk kadın başkonsolosu ve ICC'nin de ilk kadın başkanı olduğunu belirtti.

Kadın liderlerin mümkün mertebe görünür olmak zorunda olduklarına dikkati çeken Zerec, "İyi bir ilham için geleceğin genç liderlerine ve genç kadınlarına iyi bir örnek teşkil etmek durumundayız. Diplomasi değişiyor. İş dünyası değişiyor. Dünya değişiyor aslına bakarsanız. Bugün, bulunduğumuz durumdan çok mutluyum. Diplomaside değişen ortamların başında olabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte, Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto França ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra, 1918'de Brezilya Dışişleri Bakanlığına ilk defa bir kadın memurun katılmasından bu yana aşılan engelleri gün ışığına çıkaran ve bakış açılarını sergilemeleri için çağdaş Brezilyalı diplomatlara yer verilen "Foreign: Brazilian Women in Diplomacy" adlı belgesel izletildi.

Gösterimin ardından, Brezilya Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Taina Guimaraes Alvarenga moderatörlüğünde düzenlenen oturumda, Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu ve ICC Başkanı Ivana Zerec, Dünya Konsoloslar Federasyonu Kadın ve Diplomasi Komitesi (FICAC) Başkanı ve Saint Kitts ve Nevis Fahri Konsolosu Gönül Eken, İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Bahar Rumelili, kişisel öykülerini ve iş hayatında nasıl yol alınabileceğine dair fikirlerini paylaştı.