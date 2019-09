Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, iş dünyasını kadın istihdamı için bir araya getiriyor

BURSA - Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 'Gücümüz Eşitliğimiz' zirvesinde iş dünyasında kadın istihdamı konusunda örnek uygulamaları ele alacak.

İki oturum olarak düzenlenecek olan zirve, 19 Eylül 2019 tarihinde 13.30-17.00 saatleri arasında Podyum Davet'te gerçekleştirilecek. BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Programlar Müdürü Zeliha Ünaldı, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkivik, BM Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem Ağdük'ün panelist olacağı 'İş Dünyasındaki Güçlü Oluşumlar' oturumunun moderatörlüğünü ise Global Compact Türkiye Yaygınlaştırma Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur yapacak. İlk oturumun ardından verilen aradan sonra Yeşim Tekstil'de kesim operatörü olarak görev yapan Emine Yazbahar söz alarak, firmaların kadının güçlenmesine yönelik yaptığı çalışmaların, bir kadının hayatına nasıl dokunduğunu kendi hayatından örnekler eşliğinde aktaracak.

'Kadını Güçlendirme Faaliyetlerinde İyi Örnek Kurumlar' konulu ikinci oturumun panelistleri ise Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetin, Coca-Cola İçecek Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan yer alacak.

Düzenlenecek olan zirve öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu yöneticileri ve üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Global Compact Türkiye Yaygınlaştırma Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Bursa'dan sonra geçtiğimiz mart ayında İzmir'de de aynı platformu kurarak Global Compact Türkiye olarak Bursa'daki bu örneği yaygınlaştırmak adına yeni bir adım daha atmış olduk. Global Compact Kadının Güçlenmesi çalışmaları Türkiye genelinde her yıl artan bir ivme ile çalışmalarına hız veriyor. WEPs imzacısı firmalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Şu an Türkiye WEPS'te 309 imzacıyla dünyada birinci sırada. Geçtiğimiz aylarda New York'ta BM'de Global Compact toplantısında Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışmalar ve Bursa ile İzmir Platformu'nda yaptığımız çalışmalarla dünyada en iyi örnek olarak sekretaryamız çalışmalarımızı anlattı. Global bir yapının yerel anlamdaki uygulaması olan platformumuzla bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Platform koordinatörlerinden BUİKAD'ın Başkanı Oya Eroğlu ise, "UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak bu çatı altında, BUSİAD ve Yeşim Tekstil ile birlikte yine farklı sektörlerden 31 imzacısı bulunan WEPS (Kadının Güçlenmesi İlkeleri) Bursa Platformunun da kurucusu ve icra kurulu üyesi olmaktan dolayı gururluyuz. Kadınların iş dünyasında erkekler ile eşit hak ve fırsatlara sahip olması ve potansiyellerinin tamamını gerçekleştirmeleri durumunda, ülkelerin 2025 yılında GSYH'ye 28 trilyon dolar katkıda bulunabileceğini ortaya koyuyor. 2025'te 3 milyon kadını istihdama katmak ve kadın istihdamını en az yüzde 41 seviyelerine çıkarmak için kız çocuklarının eğitimde olması son derece önemli" şeklinde konuştu.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da, "Geçen yıl 20 Eylül'de BUSİAD Evi'nde gerçekleştirdiğimiz zirvede kadınların meselelerine sahip çıkma arzusunu görmemiz, büyük bir umutla dolmamızı sağlamıştı. Bu sene daha büyük bir salonda toplanma ihtiyacı da geçen yılki ilgi sayesinde olmuştur. Geçen yıl basın toplantısında 'BUSİAD Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne 2015 yılında imzasını koymuştur ve imzamızın arkasındayız' demiştik. Yapılan zirveyle imzamızın arkasında olmanın haklı gururunu ve sorumluluğunu da hissettik. Devam diyoruz. Kadın ve erkek hayatın tüm alanlarında eşitlenene kadar yılmadan çalışmaya bir kez daha söz veriyoruz" dedi.