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Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu STK’ları dinledi

1 saat önce

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu üye firmaları Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek iş birlikleri fırsatlarını görüştü.

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu STK’ları dinledi, System.String[]
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu üye firmaları Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek iş birlikleri fırsatlarını görüştü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:58 
, türkiye, sivil toplum kuruluşları, bursa, Ekonomi
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