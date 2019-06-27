Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu STK’ları dinledi
1 saat önce
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu üye firmaları Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek iş birlikleri fırsatlarını görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:58
Global Compact Türkiye
Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa
Platformu üye firmaları Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek iş birlikleri fırsatlarını görüştü.
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