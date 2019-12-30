Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu yılın son toplantısını Beyçelik Gestamp'ta yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu yılın son toplantısını Beyçelik Gestamp'ta yaptı - Son Dakika

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu yılın son toplantısını Beyçelik Gestamp'ta yaptı

6 saat önce

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, aralık ayı toplantısını Beyçelik Gestamp firmasında düzenledi.

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu yılın son toplantısını Beyçelik Gestamp'ta yaptı, System.String[]

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, aralık ayı toplantısını Beyçelik Gestamp firmasında düzenledi.


2016 yılında Yeşim Tekstil, BUİKAD ve BUSİAD koordinatörlüğünde kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, aralık ayı toplantısını WEPs imzacısı ve platform üyesi Beyçelik Gestamp'ın merkez fabrikasında gerçekleştirdi. Toplantıda platform üyelerine firmayı ve faaliyet alanlarını tanıtan Beyçelik Gestamp İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Elif Seyhan Aksoy, Beyçelik'in cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Aksoy, her kademeden çalışanın üyesi olduğu Eşitlik Komitesi'nin çalışmaları ve 2020 yılı hedefleriyle ilgili de konuklarını bilgilendirdi.


Toplantıda konuşan Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, platform üyelerine kapılarını açan Beyçelik'e teşekkür ederek, kadının güçlenmesi alanında yaptıkları çalışmalar için kendilerini tebrik etti. 2019 yılının bu son toplantısında platformlarının bir yıldır yaptığı çalışmaları da değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Cesur, "Platformumuz bu yılı çok verimli geçirdi. Hep birlikte iş birliği ve güç birliği ile ses getiren birçok çalışmaya imza attık. Platformumuzun BM Global Compact'ın haziran ayında New York'ta yapılan toplantısındaen iyi örnek çalışmalardan biri olarak aktarılması bizi çok mutlu etti. 2020 yılında da hayata geçirmek istediğimiz pek çok projemiz var. Yeni yılda yine hep birlikte hareket ederek bu projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu. - BURSA

Yeşim Tekstil, Beyçelik, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:01 Kaynak: İHA
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