- Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı
ADANA - Adana'da polisin durduğu araç sürücüsü kadının iç çamaşırında 200 gram metamfetamin çıkarken, 3 zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda takibe aldığı şüpheli otomobili durdurdu. Sürücü kadın A.Ç. ile yanındaki Ö.E. ile N.İ.'nin indirildiği araçta arama yapıldı. Bu sırada tedirgin olduğu gözlenen A.Ç.'nin üst aramasında; iç çamaşırının içinden 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunda susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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