Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı

21.06.2022 09:44

- Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı Adana'da polisin durduğu araç sürücüsü kadının iç çamaşırında 200 gram metamfetamin çıkarken, 3 zanlı tutuklandı.

- Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı

ADANA - Adana'da polisin durduğu araç sürücüsü kadının iç çamaşırında 200 gram metamfetamin çıkarken, 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda takibe aldığı şüpheli otomobili durdurdu. Sürücü kadın A.Ç. ile yanındaki Ö.E. ile N.İ.'nin indirildiği araçta arama yapıldı. Bu sırada tedirgin olduğu gözlenen A.Ç.'nin üst aramasında; iç çamaşırının içinden 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunda susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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