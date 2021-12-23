Kadının, kazada yaralanan arkadaşını uyandırmak için yaptığı hareket şaşırttı - Son Dakika

Nilüfer ilçesi Görükle mahallesinde iddiaya göre, alkollü sürücü tarafından kullanılan araç, seyir halindeyken kontrolden çıktı. İki kadının içerisinde bulunduğu araba, kaldırıma çarparak durabildi. Bu sırada kadınlardan biri de yaralandı. Diğeri ise kazayı yara almadan atlattı.

TOKAT ATARAK UYANDIRMAYA ÇALIŞTI

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü baygınlık geçiren arkadaşına tokat atarak uyandırmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar tedbir amaçlı ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldüler.