"Kadının Rengi" resim sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kadının Rengi' resim sergisi açıldı - Son Dakika

"Kadının Rengi" resim sergisi açıldı

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Kadının Rengi" resim sergisi açıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Kadının Rengi" resim sergisi açıldı.

Resim öğretmenleri Aybike Doğru, Firuzan Çopur ve Havva Yunus'un hazırladığı yaklaşık 50 resimim bulunduğu sergi 3 gün ziyaretçilere açık olacak.

Serginin açılışında konuşma yapan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan'daki sanatseverleri bir araya getirecek daha geniş kitlelere hitap edecek resim sergisi açmayı amaçladıklarını söyledi.

Resim sergisinin evde oturan kadınlarımıza ve hedefi olmayan gençlere örnek olmalı diyen Yavuz, "Bu sergi hedefi olmayan gençlerimize bir yol göstermeli. Çünkü bilgi, teknik, anlamında bir yere gelebilirsiniz ama bunu sanatla desteklediğiniz zaman vazgeçilmez insanlar olursunuz." dedi.

Yavuz, geride sadece eser bırakanların anıldığını bu yüzden bilimin yanında sanatında buluşturulması gerektiğini belirtti.

Kadının Rengi resim sergisi açıldı

Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı
Öğretmenin darp ettiği iddiası velileri ayaklandırdı Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
22:50 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
22:50 Uzatmalarda beraberlik geldi - Son Dakika
22:50 Bursa'da serebral palsi hastası Yusuf için yardım gecesi düzenlendi - Son Dakika
22:47 İki aile arasındak silahlı kavga 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
22:45 Batı Karadeniz Birliği İller Bankası'na ziyarette bulundu - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:55:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kadının Rengi" resim sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]