Son Dakika Haberleri: Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri
Son Dakika Dünya Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri - Son Dakika Dünya

Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri

6 saat önce

Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı İran'da üniversite mezunu iki kadın bir araba tamircisinde çalışmaya başladı.

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Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı İran'da üniversite mezunu iki kadın bir araba tamircisinde çalışmaya başladı.View on euronews

Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri

İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:57 
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