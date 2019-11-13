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Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri
6 saat önce
Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı İran'da üniversite mezunu iki kadın bir araba tamircisinde çalışmaya başladı.
Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı İran'da üniversite mezunu iki kadın bir araba tamircisinde çalışmaya başladı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:57
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