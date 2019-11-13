Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri

Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan araştırmalarda her yıl "kırık not" alan İran'da tabular yıkılıyor. Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı ülkede üniversite mezunu 29 yaşındaki iki kadının bir araba tamircisinde çalışmaya başlaması da buna en güzel örnek.



Kadınların araba tamircisi olması sadece İran'da değil, birçok ülkede "garip" karşılanabilecek bir durum. Fakat hukuk mezunu Kiana Yarahmadi ve grafik tasarımıcısı Niloufar Farahmand'a göre "erkek mesleği" olarak görülen araba tamirciliğini kadınlar da yapabilir.