"Kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmit'te eşi tarafından öldürülen din görevlisi Özlem Gön Güneş'e ilişkin, "Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür; İslam'la ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özlem Gön Güneş'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Vefat eden kardeşimize ve kendisi gibi şiddete maruz kalan, cinayete kurban giden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesini kullandı.

Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İzmit'te cani bir şekilde hayatına son verilen din görevlimiz vaize Özlem Gön Güneş'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Vefat eden kardeşimize ve kendisi gibi şiddete maruz kalan, cinayete kurban giden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kadın ve erkek arasındaki hukuki ve ahlaki ilişkinin merkezine adalet, saygı, merhamet ve muhabbet kavramlarını yerleştiren Peygamberimizin ümmeti olan bizler için kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır. Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür; İslam'la ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Bir daha bu tür acı olayların yaşanmaması için herkesi şiddete karşı bilinçli bir mücadeleye, varlığa saygı ve sağduyu temelinde bir merhamet seferberliğine davet ediyorum."

(Mehmet Kalay/İHA)