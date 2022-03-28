KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI -- - Son Dakika
Üye Girişi

KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI --

28.03.2022 16:28

BURSA'da iki gün arayla 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan S.E. (15) tutuklandı.

BURSA'da iki gün arayla 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan S.E. (15) tutuklandı. S.E.?nin Fatma Ç. adlı kadının montunun cebinden telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalı Çarşı Caddesi'nde 25 Mart günü A.Ş. (22) ile S.E. yanında bir kadınla yürüyen Fatma Ç.'nin arkasından yaklaşıp montunun cebindeki cep telefonunu çaldı. Şüpheliler hızla uzaklaşırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı.

S.E.?nin 23 Mart'ta Baruthane Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'ndeki bir markette de yine yankesicilik yöntemiyle bir kadının çantasından cep telefonunu çaldığı belirlendi. Yankesicilikten çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheliden S.E. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI --
KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI --
KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI --

YORUMLAR
500
Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı Kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan hırsızları böyle kovaladı İki çocuğun cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı İki çocuğun cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI -- - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Bulgarlar, Ramazan alışverişi için Edirne'ye geldi! Dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:27:19. #1.11#
SON DAKİKA: KADININ TELEFONUNU ÇALARKEN KAMERAYA YANSIYAN YANKESİCİ TUTUKLANDI -- - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement