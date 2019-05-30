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Kadının tüfekle vurulmasında 2 tutuklama

22 dakika önce

Malatya'da bir kadının ayağından tüfekle vurularak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kadının tüfekle vurulmasında 2 tutuklama, System.String[]
Malatya'da bir kadının ayağından tüfekle vurularak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde yaşanmış, A.D. isimli kadın ayağından vurularak yaralanmıştı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bulundukları adreste yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya takılı 1 şarjör, 350 adet 45 kalibre, 71 adet 7.65 mm fişek, 48 adet 9 mm çapında fişek, 20 av tüfeği fişeği, 7.4 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, metamfetamin yapımında kullanılan 3 adet cam tüp, ve 6 bin 500 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:49 Kaynak: İHA
Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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