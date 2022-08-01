Kadının yeni yıkattığı lüks arabasının camını berbat eden şahıs tepki çekti - Son Dakika
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Kadının yeni yıkattığı lüks arabasının camını berbat eden şahıs tepki çekti

01.08.2022 15:10

Lüks marka cipini yeni yıkatan kadının, yolda araba camı silen bir vatandaşla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Kadının 'Camı silme' demesini dinlemeyen ve camı buğulayan kişi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sosyal medyada kısa bir süre önce paylaşılan video, çok sayıda etkileşim aldı. Lüks arabasını yıkattıktan sonra trafiğe çıkan bir kadın, ışıklarda durdu. Ardından da yanlarına yaklaşan bir şahıs, kadının 'Yeni yıkattım silme' sözlerine aldırış etmeden camları silmeye başladı.

ÖN CAM BERBAT OLDU

Kadın camdan elini çıkarıp şahsı engellemeye çalışsa da artık çok geçti. Camlar, adamın elindeki maddenin de etkisiyle kısa sürede buğulandı. Kadının yeniden 'Düzeltir misin' sözlerine de aldırış etmeyen şahıs kayıplara karıştı.

YANINDAKİLERE SİTEM ETTİ

Bu sırada sinirlerine hakim olmayan kadın da hemen yan tarafında oturan arkadaşlarına sitem ederek, arabanın ön sileceklerini çalıştırdı. Sosyal medya kullanıcıları, kadının sonuna kadar haklı olduğunu dile getirdi.

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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

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