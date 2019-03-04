Kadınlar, 10 Dakika Önce Başlayan Erkekleri Yakalayınca Yarış Durdu

PAZAR günü düzenlenen Omloop Het Nieuwsblad yarışında İsviçreli bisikletçi Nicole Hanselmann, start verilmesinden sadece iki dakika sonra rakiplerine büyük fark bir attı.

PAZAR günü düzenlenen Omloop Het Nieuwsblad yarışında İsviçreli bisikletçi Nicole Hanselmann, start verilmesinden sadece iki dakika sonra rakiplerine büyük fark bir attı.



Hanselmann'ın yarışa 10 dakika erken başlayan erkekleri de yakalamaya başlaması yarış organizasyonunu endişelendirdi. Erkek bisikletçileri takip eden emniyet araçları ve ambulanslarla çarpışma tehlikesi ortaya çıkınca organizatörler mola vermeye karar verdi ve kadınlar yarışını bir süreliğine durdurmak zorunda kaldı.











FARK ATAN BİSİKLETÇİ, YARIŞI 74. SIRADA BİTİRDİ



Yarış yeniden başlatılırken, Hanselmann'a diğer bisikletçilerden önce start alma hakkı tanındı.



Geriden gelen yarışçılar Hanselmann'ı yakalayıp geçti ve İsviçreli bisikletçi yarışı 74. sırada tamamladı.



Cyclingnews internet sitesine konuşan Hanselmann ise "Üzücü bir durumdu. Kendimi çok iyi hissediyordum ve yarışı durdurdular. Diğer yarışçılar da beni yakalama fırsatını yeniden elde edince ek bir motivasyonla yarıştılar" dedi.



YARIŞIN GALİBİ: GARİP BİR DURUMDU



İsviçreli bisikletçi, "Erkekler yarışının ambulanslarını görebiliyordum. Sanırım 5-6 dakika bekletildik. Bu tür kararlar tüm kazanma şansınızı elinizden alıyor" diye konuştu.



Yarışı kazanan Hollandalı bisikletçi Chantal Blaak da Instagram'dan paylaştığı mesajında, kadınlar yarışının durdurulmasını 'garip bir durumdu' diyerek niteledi ve "Belki ya biz kadınlar çok hızlıydık ya da erkekler fazla yavaştı" dedi.

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