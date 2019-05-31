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Kadınlar 15 ailenin sofrasına AŞ oldular

1 saat önce

Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi, ramazan ayında ihtiyaç sahipleri yararına düzenlediği kermesle, 15 ailenin yüzünü güldürdü.

Kadınlar 15 ailenin sofrasına AŞ oldular, System.String[]
Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi, ramazan ayında ihtiyaç sahipleri yararına düzenlediği kermesle, 15 ailenin yüzünü güldürdü.

Kadın meclisinin, kent konseyi binasının alt katında 13-26 Mayıs tarihlerinde düzenledikleri kermes, Mudanyalılar tarafından büyük ilgi gördü. Kadın Meclisi Başkanı İpek Demirtaş, kermesten elde edilen gelirlerle temin edilen giysi ve gıda paketlerinin ihtiyaç sahibi 15 aileye ulaştırıldığını söyledi. İlçe esnafının duyarlılık gösterdiği kermes projesine destek veren başta sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile siyasi parti temsilcilerine ve yardımsever gönüllülere teşekkür eden Demirtaş, "Bir nebze olsun gönüllere dokunabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:40 Kaynak: İHA
Mudanya, Kent Konseyi, Güncel
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