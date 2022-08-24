Kadınlar, 2 aylık eğitimle kendilerine yönelik tehditleri etkisiz hale getiriyor

Antalya'da, haftanın belirli günlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezinde bir araya gelen kadınlar, 2 aylık eğitimle kendilerine gelen tehditleri etkisiz hale getirmeyi öğreniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) Konyaaltı Şubesi'nde kadınlara özel savunma sanatları eğitimi veriliyor. Haftada 2 gün düzenlenen savunma kurslarına katılan kadınlar; fitness, aerobik, zumba, reformer gibi kurslara da kayıt yaptırabiliyor. ASFİM Eğitmeni Burcu Siviş, kadına yönelik şiddetin son dönemde artmasıyla, Konyaaltı ASFİM'de kadınlara özel savunma sanatları eğitimine başladıklarını söyledi.

"ŞİDDETİ DEĞİL, KADINLARIMIZA KENDİLERİNİ SAVUNMAYI ÖĞRETİYORUZ"

Yakın savunmanın, tek bir branşa bağlı kalmaksızın kişinin karşısındaki tehlikelere karşı kendini savunabilme sanatı olduğunu söyleyen Siviş, "Savunma dersimiz için belli sayıda kişi alıyoruz. Burada bizim eğitimlerimiz 2 ay sürüyor. 2 ayda elimizden ne geliyorsa öğretiyoruz. Savunma hiçbir branşa bağlı kalmaksızın kişinin kendini savunmasıdır zaten. Burada biz kadınlarımıza sokakta başlarına neler gelebileceğini, günlük hayatta yaşayacağı olayları, silah ve sopa ile saldırı karşısında stratejik düşünmeyi öğretiyoruz. Baskı altında çabuk karar vermeyi öğretiyoruz. 2 ders sonra hazır olmaya başlıyorlar. Biz temeli verdikten sonra kendileri devamını getiriyor. Kadınlarımız her zaman güçlüdür. Burada egzersizlerini yaptıktan sonra ön antrenman yapıyoruz. Sonra genel antrenmana geçiyoruz. Biz burada aslında şiddeti değil kadınlarımıza kendilerini savunmayı öğretiyoruz" dedi.

"DIŞARIDA ÇOK FARKLI BİR HAYAT VAR"

Kursa gelen Fiden Baş (43), "Biz burada dövüş değil savunma eğitimi alıyoruz. Çok zevkli geçiyor, severek geliyorum. Sporu sevdiğim için geldim. Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ederim. Karşımıza herhangi bir şey çıkabilir, kendimizi savunmamız gerekebilir. Bir kadının bunu öğrenmesi gerekir. Dışarıda çok farklı bir hayat var. Kendimizi kapkaçtan ve diğer durumlardan korumamız için iyi bir eğitim" sözlerine yer verdi.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRDİĞİMİZ KADAR KORUYABİLİRİZ"

Kübra Taşdemir ise, "Özellikle kadın cinayetlerinin çok fazla olduğu dönemde bu eğitime ihtiyacımız var. Belediyemize teşekkür ederim. Kadınlar her alanda kendilerini geliştirmelidir. Kendimizi geliştirdiğimiz kadar kendimizi koruyabiliriz. Bu sorumluğu hissetmemiz lazım. Haftada bir saat eğitim alıyoruz. 30 saat eğitim bize yetiyor. İlerleyen dönemlerde tekrar gelebiliriz. Kendimizi hazır hissettiğimiz zaman kursu bırakıyoruz, biz yeni başladık. Kendimi güçlü hissediyorum, özgüven katıyor. Dışarıda insanın kendisini koruması güzel bir şey" dedi.

(Ertuğrul Gün - Fırat Demir - İHA)