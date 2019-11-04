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Kadınlar 2. Lig

7 saat önce

Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, Sivas Gazi Lisesi Spor'u 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

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Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, Sivas Gazi Lisesi Spor'u 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç xxx, Mehmet Koç xxx, Muhammet Ülker xxx


Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xxx, Melda Çetin xxx, Narin Yakut xxx, Merve Özdin xxx, Dilan Aslan xxx, Şeyma Yücel xxx, Aleyna Gültekin xxx, (Dk.73 Ceyda Doğan x), Saniye Arslano xxx, (Dk.81 Fatma Acipinar x) Elvin Kılınç xxx, Nazar Tanrısever xxx, (Dk.74 Bengü Yücebaş x), İrem Barut xxx


Sivas Gazi Lisesi Spor: Ümmühan Susuz x, Şerife Hazırbulan x, (Dk.80 Pınar Yiğit x), Şevval Arzu Erki x, Rojin Arğun x, Hatice Küçükyıldız x, Ebru Nayman x, (Dk.61 Yasemin Gül x), Kader Şimşek x, Figen Naçar x, Safiye Pınarbaşı x, Tuğba Doğan x, Menekşe Tahmazoğlu x (Dk.70 Cennet Nur Çitce x)


Goller: Saniye Aslano (dk. 47), Dilan Aslan (dk. 66), Şeyma Yücel (dk. 69) (Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kayseri, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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