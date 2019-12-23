Kadınlar 2.Ligi 9.Hafta

Kadınlar 2.Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği , ligin 9.haftasında oynadığı maçta rakibi Akdeniz Nurçelikspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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