Kadınlar 2019'da tapu rekoru kırdı

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "TÜİK verilerine göre konut alımında kadınların payı yüzde 31'i aşarak, bugüne kadarki en yüksek seviyeye yükseldi." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul danışmanlığı şirketi Coldwell Banker'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelindeki konut satışları geçen yılın biraz altında bir performans göstererek, 1 milyon 348 bin 729 adede gerilerken, kadınların konut satışındaki payı ise yükselmeye devam etti.



Coldwell Banker tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Konutta Kadının Gücü Araştırmasının sonuçlarına göre, geçen yıl Türkiye'de yapılan konut satışlarının yüzde 31,16'sı kadınlar tarafından gerçekleştirildi. 420 bin konutu kadınlar satın aldı.

TÜİK, sitesinde 2014 yılından bu yana cinsiyete göre istatistiklere yer veriyor. 2014'te yüzde 29,5 olan kadınlara konut satış oranı, 2015'te yüzde 29,6'ya çıktıktan sonra 2016'da yüzde 29,2'ye, 2017'de ise yüzde 29,1'e gerilemişti. Söz konusu oran 2018'de yüzde 30,6'ya ulaşırken, 2019'da yakalanan yüzde 31,16'lık oran ile söz konusu verilerin yayınlandığı dönemde en yüksek seviyeye ulaşıldı.



2014 yılında Türkiye genelinde kadınlara konut satışı 343 bin 209 olarak gerçekleşirken, söz konusu rakam geçen yıl 420 bin 276'ya ulaştı. Yani aradan geçen beş yılda kadınların konut alımı yüzde 22,5 arttı.



Kadınlara konut satışında geçen yılın şampiyonu olan Balıkesir, 2014 yılından bu yana altı yıldır bu alanda liderliği elinde bulunduruyor. Balıkesir'de kadınlara konut satış oranı 2014 yılında yüzde 38,7, 2015 yılında yüzde 39, 2016 yılında yüzde 38,7, 2017 yılında yüzde 37,5, 2018'de ise yüzde 39,7'ye ulaştı. Bu oran geçen yıl ise yüzde 40'ı aşarak yeni bir rekora işaret etti.



3 yıldır düzenli olarak artıyor



Açıklamada görüşlerine yer verilen Taş, TÜİK'in konut satışındaki cinsiyet bazlı istatistiklerin 2014 yılından bu yana yayınlandığını ifade etti.



Taş, kadınların Türkiye'deki konut satışındaki payının geçen yıl tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını kaydederek, "Söz konusu oran 2017 yılından bu yana sürekli olarak artış gösterse de bu oranın hala dünyanın gelişmiş ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu ifade edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



İlk kez bir il yüzde 40 barajını aştı



Geçen yılın istatistiklerine göre, kadınların Türkiye'de en fazla konut satın aldığı ilin üst üste altıncı kez Balıkesir olduğunu belirten Taş, şunları kaydetti:



"Balıkesir'de geçtiğimiz yıl el değiştiren yaklaşık 29 bin konutun 11 bin 725'i kadınlar tarafından satın alınırken, kadınların toplam satıştaki payı yüzde 40,34 oldu. Böylece Türkiye'de ilk kez bir şehirde söz konusu oran yüzde 40'ı geride bıraktı. Balıkesir'in ardından Türkiye'de ikinci sırada yer alan ilimiz Çanakkale olurken, onu Burdur takip etti. İlk 10'da yer alan diğer iller ise şöyle sıralandı: Edirne, Muğla, Tunceli, Giresun, Kilis, Niğde ve Denizli."



Taş, ilk 10'a Doğu ve Güneydoğu'dan giren tek ilin Tunceli olduğunu, Karadeniz Bölgesi'ni de tek başına Giresun'un temsil ettiğini aktararak, "Listenin son sıralarına baktığımızda ise doğu illerinin ağırlığını görüyoruz. 2019 verilerine göre, kadınların yüzdesel olarak en az konut satın aldığı il yüzde 17,35 ile Ağrı olurken, onu yüzde 18,34 ile Bitlis ve yüzde 19,91 ile Muş takip etti. Siirt, Şırnak, Kars, Bingöl, Bayburt, Van ve Erzurum, kadınlara konut satış oranının düşük olduğu diğer iller arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.