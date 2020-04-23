Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası bir yıl ertelendi

UEFA İcra Komitesi, İngiltere'de 2021'de düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı koronavirüs salgını nedeniyle 2022'ye erteledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kadınlar EURO 2021'in 6 ile 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yine İngiltere'de oynanacağı belirtildi. Maçların aynı statlarda oynanmasının planlandığı kaydedildi. Maç takviminde veya turnuvanın adındaki olası değişiklikler de dahil olmak üzere diğer ayrıntıların ilerleyen dönemde açıklanacağı bildirildi.Konuyla ilgili açıklama yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "UEFA EURO 2020'nin ertelenmesi konusunda acil bir karar almak zorunda kaldığımızda, UEFA Kadın EURO 2021'i her zaman göz önünde bulundurduk. Kadın futbolunun büyümesine olan inancımızla, düşüncelerimizin ön saflarında yer alan tüm seçenekleri dikkatle değerlendirdik. UEFA Kadınlar EURO'yu bir sonraki yıla taşıyarak, amiral gemisi kadın yarışmamızın, hak ettiği ışığı sağlayarak yazın tek büyük futbol turnuvası olmasını sağlıyoruz" dedi. Ceferin ayrıca, ertelemeyle ilgili kendilerine anlayış gösteren kurumlara teşekkür etti.