Son Dakika Haberleri: Kadınlar 3 Futbol Ligi 8. Grup zirvesine Kayseri damgası
Son Dakika Spor Kadınlar 3 Futbol Ligi 8. Grup zirvesine Kayseri damgası - Son Dakika Spor

Kadınlar 3 Futbol Ligi 8. Grup zirvesine Kayseri damgası

6 saat önce

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta yer alan iki Kayseri temsilcisi, grubun zirvesinde yer alırken iki hafta sonunda yenilgi görmediler.

Kadınlar 3 Futbol Ligi 8. Grup zirvesine Kayseri damgası, System.String[]

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta yer alan iki Kayseri temsilcisi, grubun zirvesinde yer alırken iki hafta sonunda yenilgi görmediler. Kılıçaslan Yıldızspor'un lider olduğu grupta Anadolu Yıldızlarıspor ise 3. sırada bulunuyor.


Bu sezon Kayseri'nin iki takım ile temsil edildiği Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde 8. Grup'ta bu takımların üstünlüğü göze çarpıyor. Geride kalan iki hafta sonunda namağlup yollarına devam eden ekiplerden Kılıçaslan Yıldızspor 6 puan ile lider durumdayken, Anadolu Yıldızları ise 4 puan ile 3. basamakta kendine yer buldu.


Grupta 3. hafta için iki Kayseri takımı da Mersin deplasmanına gidecek. Lider KılıçaslanYıldızspor, 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Seyfi Ali Türkoğlu Stadı'nda Mersin Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Anadolu Yıldızları ise aynı gün saat 14.00'da Mezitli KuyulukStadı'nda Mezitli Mercanlarspor ile mücadele edecek. - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
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