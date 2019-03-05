Son Dakika Haberleri: Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta Son Maçlar Oynanacak

Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta Son Maçlar Oynanacak

1 saat önce

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup maçları 7 Mart Perşembe günü sona erecek.

Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta Son Maçlar Oynanacak, System.String[]
Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup maçları 7 Mart Perşembe günü sona erecek. Bu grupta şampiyonluğunu garantileyen Kayseri Gençlerbirliği son maçında Konya Pema Koleji'ni konuk edecek.

17 Kasım 2018 Cumartesi günü oynanan müsabakalar ile başlayan Kadınlar 3. Ligi 9. Grup'ta klasman maçları 7 Mart Perşembe günü tamamlanacak. Son haftaya gerilerken şampiyonluğunu garantileyen Kayseri Gençlerbirliği, son hafta Konya Pema Koleji ile mücadele edecek.

Argıncık Stadı'nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Konya temsilcisinin play-Off'a kalabilmesi için bu maçı kazanması gerekiyor. Grup'ta son hafta yine iddiası kalmayan Erenköyspor ile Anadolu Yıldızları ise saat 16.00'da mücadele edecek.

6 takımlı 10 ve 5 takımlı 5 grup olmak üzere toplamda 85 takımın mücadele ettiği ligde, gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı kazanırken, gruplardaki en iyi 3 üçüncü takımda Play-Off bileti elde edecek. Play-off turunda eşleşmeler statüde belirtilen kurallar dahilinde aynı gruptan gelen takımlar 1. ve 2. turda eşleşmeyecek şekilde gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Türkiye, Futbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki Bahçelievler'de Hırsızlık Dehşetiyle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

Rakiplerini Jiletlediği İddia Edilen Futbolcu, Amedspor'da Kadro Dışı Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:26:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta Son Maçlar Oynanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]