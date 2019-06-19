Kadınlar 3. Lig Yükselme Play-Off Grubu
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Kadınlar 3. Lig Yükselme Play-Off Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, Kadir Has Stadyumunda ağırladığı Dudulluspor'a 2-0 mağlup oldu.
Kadınlar 3. Lig Yükselme Play-Off Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, Kadir Has Stadyumunda ağırladığı Dudulluspor'a 2-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
Stat: Kadir Has
Kayseri Gençlerbirliği: İrem xx, Merve xx, Bahar xx, Melda xx, Şeyma xx, Dilan xx, Elvin xx, Mine xx, Elmas xx, Aleyna xx, Ayşe xx
Yönetici: Mehmet Ali Aras
Dudulluspor: Ceren xx, Ece xx, Buse xx, Doğa xx, Dilan xx, Selda xx, Zeynep xxx, Sena xx, Gizem xx, Dilara xx, Ezgi xx
Goller: Zeynep (Dk. 25-33)
Yönetici: Mahmut Özdil - KAYSERİ
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