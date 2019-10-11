Son Dakika Haberleri: Kadınlar 3. Ligi'ne katılacak kulüpler belirlendi
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Kadınlar 3. Ligi'ne katılacak kulüpler belirlendi

32 dakika önce

Kadınlar 3. Ligi'ne katılacak kulüpler belirlendi.

Kadınlar 3. Ligi'ne katılacak kulüpler belirlendi, System.String[]

Kadınlar 3. Ligi'ne katılacak kulüpler belirlendi. Kayseri'den Anadolu Yıldızları ve Kılıçaslan Yıldızspor takımları mücadele edecek.


Kadınlar 3. Ligi'ne 41 ilden toplam 78 takım katılım hakkı elde etti. Kadın Futbol Ligleri Müsabakaları Statüsü çerçevesinde başvurularını Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden duyurulan tarihler kapsamında gerçekleştiren kulüpler, 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Kadınlar 3. Ligi grup planlaması 15 Ekim tarihinde www.tff.org üzerinden duyurulacak.


Kadınlar 3.Liginde Kayseri'den 2 takım mücadele edecek. Anadolu Yıldızları ve Kılıçaslan Yıldızspor takımları yeni sezon öncesi çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3.Ligde mücadele edecek olan 78 takımın grupları ve fikstür çekimi belli olacak. - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:35 Kaynak: İHA
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