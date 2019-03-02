Kadınlar 400 Fidanı Toprakla Buluşturdu
1 saat önce
Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi çalışanları ve kursiyerleri, 400 fidanı toprakla buluşturdu.
Çorum
Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi çalışanları ve kursiyerleri, 400 fidanı toprakla buluşturdu.
Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri çalışanları ile kursiyerler, Çorum Belediyesinin Çoraklık mevkisinde devam eden ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.
Kadınlar, etkinlikte 400 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinliğe AK Parti
Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın
'ın eşi Feyza Aşgın ile AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:56 Kaynak: AA
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